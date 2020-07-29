В Свердловской области сменили министра здравоохранения
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«Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займётся Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области», — написал Куйвашев в Instagram.
Губернатор отметил, что на пост главы регионального Минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
Ранее сообщалось, что министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, скончался.