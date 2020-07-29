В Свердловской области сменили министра здравоохранения

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона. По последним данным, Свердловская область входит в пятёрку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

«Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займётся Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области», — написал Куйвашев в Instagram.

Губернатор отметил, что на пост главы регионального Минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.

Ранее сообщалось, что министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, скончался.