В Свердловской области сменили министра здравоохранения

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона. По последним данным, Свердловская область входит в пятёрку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.
В Свердловской области сменили министра здравоохранения
  • © evgenykuyvashev
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«Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займётся Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области», — написал Куйвашев в Instagram.

Губернатор отметил, что на пост главы регионального Минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. 

Ранее сообщалось, что министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, скончался.

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