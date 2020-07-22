В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом

Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, скончался.

Об этом в своём Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.

По словам Куйвашева, врачи сделали всё, что смогли. В последнее время министр был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в оперштабе сообщили, что за сутки в России скончались 165 пациентов с коронавирусом.