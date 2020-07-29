Адвокат родственников Захарова: Ефремов заявил в суде, что он не актёр

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием Михаила Ефремова, заявил, что Ефремов сказал в суде, что не считает себя актёром.

По словам юриста, Ефремов заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актёр.

«У него нормальное состояние, спокойное. Он заявил, что не актёр, а индивидуальный предприниматель», — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее Пресненский суд Москвы перенёс предварительное заседание по делу Ефремова на 30 июля.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян.

27 июня СМИ писали, что Ефремов сделал заявление через своего адвоката Эльмана Пашаева. Так, например, Ефремов указал: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа».