Адвокат родственников Захарова: Ефремов заявил в суде, что он не актёр
- РИА Новости
По словам юриста, Ефремов заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актёр.
«У него нормальное состояние, спокойное. Он заявил, что не актёр, а индивидуальный предприниматель», — цитирует адвоката ТАСС.
Ранее Пресненский суд Москвы перенёс предварительное заседание по делу Ефремова на 30 июля.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян.
27 июня СМИ писали, что Ефремов сделал заявление через своего адвоката Эльмана Пашаева. Так, например, Ефремов указал: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа».