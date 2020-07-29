Суд перенёс на 30 июля предварительное слушание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенёс предварительное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, на 30 июля.

«Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил агентству, что направил ходатайство с просьбой перенести слушание на дату после 5 августа, так как он и второй защитник, Екатерина Шаргародская, находятся в командировке.

8 июня на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, актёр был пьян.

20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение.