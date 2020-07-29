Суд перенёс на 30 июля предварительное слушание по делу Ефремова

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы перенёс предварительное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, на 30 июля.
Суд перенёс на 30 июля предварительное слушание по делу Ефремова
  • РИА Новости

«Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил агентству, что направил ходатайство с просьбой перенести слушание на дату после 5 августа, так как он и второй защитник, Екатерина Шаргародская, находятся в командировке.

8 июня на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, актёр был пьян.

20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить