Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
  • АГН «Москва»

Об этом рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — сказала она ТАСС.

Уголовное дело направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

6 июля Министерство внутренних дел заявило о завершении расследования дела артиста. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции. 

Авария произошла 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как выяснила экспертиза, Ефремов был пьян.

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