Ефремов сделал политическое заявление
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отметил Пашаев, Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов. На данный шаг он решился из-за того, что журналисты с Украины пытаются связать ситуацию с ДТП с политикой.
«Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе... Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — сказал он.
Также юрист добавил, что актёр попросил предать гласности то, что он «не имеет отношения к оппозиции».
«Где я — и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — указал артист, добавив, что президент России сделал большой вклад в культуру.
Как указывает издание, комментируя стихи в проекте «Гражданин поэт», Ефремов отметил: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа».
Актёр в стихотворениях в рамках данного проекта неоднократно критиковал власть.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.
В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.