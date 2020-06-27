Ефремов сделал политическое заявление

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Актёр Михаил Ефремов сделал политическое заявление через своего адвоката Эльмана Пашаева.
Ефремов сделал политическое заявление
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как отметил Пашаев, Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов. На данный шаг он решился из-за того, что журналисты с Украины пытаются связать ситуацию с ДТП с политикой.

«Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе... Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — сказал он.

Также юрист добавил, что актёр попросил предать гласности то, что он «не имеет отношения к оппозиции».

«Где я — и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — указал артист, добавив, что президент России сделал большой вклад в культуру.

Как указывает издание, комментируя стихи в проекте «Гражданин поэт», Ефремов отметил: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа».

Актёр в стихотворениях в рамках данного проекта неоднократно критиковал власть.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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