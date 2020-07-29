Адвокат заявил об отсутствии у Фургала претензий к администрации СИЗО
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«Жалоб и претензий у нашего подзащитного к администрации изолятора нет», — цитирует юриста ТАСС.
Член команды адвокатов экс-губернатора отметил, что Фургал получает в СИЗО передачи, его регулярно посещают члены ОНК.
Также Кожемякин сказал, что у его клиента в камере есть книги и телевизор, с помощью которого он следит за происходящим в мире.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал расследование дела Фургала.
Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.