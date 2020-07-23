Бастрыкин прокомментировал расследование дела Фургала
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Ранее СК предъявил Фургалу обвинение по делу об убийствах.
«Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности, — заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете». — У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом».
Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ.
Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд.
Подробнее о задержании — в материале RT.