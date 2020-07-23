Бастрыкин прокомментировал расследование дела Фургала

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал расследование дела Сергея Фургала, уволенного ранее в связи с утратой доверия с поста губернатора Хабаровского края.

Ранее СК предъявил Фургалу обвинение по делу об убийствах.

«Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности, — заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете». — У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом».

Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ.

Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд.

Подробнее о задержании — в материале RT.