Бастрыкин прокомментировал расследование дела Фургала

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал расследование дела Сергея Фургала, уволенного ранее в связи с утратой доверия с поста губернатора Хабаровского края.
Бастрыкин прокомментировал расследование дела Фургала
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

Ранее СК предъявил Фургалу обвинение по делу об убийствах.

«Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности, — заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете». — У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом».

Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования дела в отношении ОПГ. 

Как отметили в Кремле, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд

Подробнее о задержании — в материале RT.

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