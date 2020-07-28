На месте столкновения поездов в Петербурге работают более 140 человек

В работах по устранению последствий столкновения двух грузовых поездов на станции Купчинская в Санкт-Петербурге задействованы более 140 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

РИА Новости

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