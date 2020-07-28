На месте столкновения поездов в Петербурге работают более 140 человек
- РИА Новости
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«На станции Купчинская Октябрьской железной дороги продолжаются работы по восстановлению путевой инфраструктуры и контактной сети, повреждённых в результате схода подвижного состава», — заявили в пресс-службе.
Всего задействованы более 140 человек, работает специализированная техника, в том числе краны восстановительных поездов.
Ранее в МЧС сообщили, что после столкновения двух грузовых составов в Петербурге три локомотива и порожний вагон сошли с рельсов. Машинист одного из составов был госпитализирован.
СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».