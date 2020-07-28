В МЧС уточнили детали столкновения поездов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге после столкновения двух грузовых составов сошли с рельсов три локомотива и порожний вагон. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС по городу.

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«В результате столкновения двух грузовых составов (58-го и 33-го вагонов) произошёл сход трёх локомотивов и одного пустого полувагона», — заявили в спасательном ведомстве. По данным МЧС, задержки пассажирских поездов нет, организован объездной маршрут. Ранее сообщалось о столкновении грузовых составов в Санкт-Петербурге. В результате ЧП пострадали два человека, один из них отказался от госпитализации.