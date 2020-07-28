СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.

В результате ЧП пострадал машинист одного из составов, его госпитализировали.

Уточняется, что также причинён ущерб в крупном размере.

Ранее в МЧС сообщили, что после столкновения двух грузовых составов в Петербурге три локомотива и порожний вагон сошли с рельсов.