Большой Московский цирк поддержит акцию «Пожалуйста, дышите!»

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Большой Московский государственный цирк поддержит акцию «Пожалуйста, дышите!», инициированную МИА «Россия сегодня».
Большой Московский цирк поддержит акцию «Пожалуйста, дышите!»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Истории героев проекта будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медработников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся против COVID-19.

Видеоролики, посвящённые врачам и волонтёрам, также будут опубликованы в соцсетях цирка.

«Всем докторам я хочу отдельно сказать спасибо и напомнить, что 7 августа мы начинаем свой сезон бесплатным представлением для докторов и их семей, надеюсь, что это хоть как-то скрасит их тяжёлые будни», — заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Акция инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения России, ВОД «Волонтёры-медики» и Ассоциации волонтёрских центров, а также АНО «Национальные приоритеты» / сайта стопкоронавирус.рф.

Генеральный партнёр — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что начал работу портал акции «Пожалуйста, дышите!».

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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