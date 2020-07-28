Большой Московский цирк поддержит акцию «Пожалуйста, дышите!»

Большой Московский государственный цирк поддержит акцию «Пожалуйста, дышите!», инициированную МИА «Россия сегодня».

Об этом сообщает РИА Новости.

Истории героев проекта будут представлены на медиаэкранах цирка 7 августа во время благотворительного спектакля для медработников, сотрудников больниц и поликлиник, боровшихся против COVID-19.

Видеоролики, посвящённые врачам и волонтёрам, также будут опубликованы в соцсетях цирка.

«Всем докторам я хочу отдельно сказать спасибо и напомнить, что 7 августа мы начинаем свой сезон бесплатным представлением для докторов и их семей, надеюсь, что это хоть как-то скрасит их тяжёлые будни», — заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Акция инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения России, ВОД «Волонтёры-медики» и Ассоциации волонтёрских центров, а также АНО «Национальные приоритеты» / сайта стопкоронавирус.рф.

Генеральный партнёр — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что начал работу портал акции «Пожалуйста, дышите!».

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.