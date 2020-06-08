Начал работу портал акции «Пожалуйста, дышите!»

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Начал работу портал акции в поддержку медиков и волонтёров «Пожалуйста, дышите!».
Начал работу портал акции «Пожалуйста, дышите!»
  • РИА Новости

Цель проекта — собрать истории о тех, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом, на едином тематическом ресурсе на сайте РИА Новости breathe.ria.ru.

«Уже к началу работы портала акции «Пожалуйста, дышите!» мы получили свыше десятка историй о врачах и волонтёрах. География этих историй впечатляет — от Магадана и Ярославля до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой, Волгограда, Павловска, Москвы, Санкт-Петербурга», — заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Акция инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения России, ВОД «Волонтёры-медики» и Ассоциации волонтёрских центров, а также АНО «Национальные приоритеты» / сайт стопкоронавирус.рф.

Генеральный партнёр — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Акция будет проходить до 30 июня с возможным продлением.

Итоговое видео из нескольких тысяч портретов станет доступно в соцсетях медиагруппы, а также будет транслироваться на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

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