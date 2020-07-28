В ЯНАО разрешили открыться бассейнам и фитнес-центрам

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В Ямало-Ненецком автономном округе разрешили открыться фитнес-центрам, тренажёрным залам и бассейнам, но их пока запрещено посещать несовершеннолетним.
В ЯНАО разрешили открыться бассейнам и фитнес-центрам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Спортивным учреждениям необходимо соблюдать требования безопасности. В помещениях должны проводить регулярную дезинфекцию, сотрудников нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты.

«Загрузка объектов не должна превышать 25% пропускной способности. Но при этом одновременно в помещении могут находиться не более 20 человек, включая всех инструкторов и занимающихся», — сказал первый заместитель директора Департамента по физической культуре и спорту Алексей Щелконогов.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.

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