Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 во Вьетнаме
- РИА Новости
«Это одна и та же песня. Тогда охватило одну часть населения, теперь другую. Это не новая волна. Это естественный процесс, он не завершён до конца», — сказал эксперт в беседе с URA.RU.
По его словам, идут споры о ситуации в Иране или Латинской Америке, но там жара, у населения другая иммунная система.
«Мы её тренируем нашим климатом, где есть зима, весна, лето и осень», — добавил Костинов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изучит данные о коронавирусе во Вьетнаме.
«Дни.ру» сообщали, что в России за последние 24 часа выявили 5395 случаев COVID-19.