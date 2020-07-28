Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 во Вьетнаме

Заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов заявил, что ситуация во Вьетнаме и Европе — продолжение первой волны пандемии коронавируса.

«Это одна и та же песня. Тогда охватило одну часть населения, теперь другую. Это не новая волна. Это естественный процесс, он не завершён до конца», — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, идут споры о ситуации в Иране или Латинской Америке, но там жара, у населения другая иммунная система.

«Мы её тренируем нашим климатом, где есть зима, весна, лето и осень», — добавил Костинов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изучит данные о коронавирусе во Вьетнаме.

«Дни.ру» сообщали, что в России за последние 24 часа выявили 5395 случаев COVID-19.