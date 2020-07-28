В Минздраве рассказали о ситуации с гепатитом С в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов рассказал о ситуации с гепатитом С в стране.

«Пик хронического гепатита C в России был в 2009 году, и с того момента заболеваемость медленно начала снижаться. Но динамика не очень быстрая», — цитирует его ТАСС.

По его словам, абсолютные цифры показывают, что проблема является очень значимой для России.

«Более 45 тыс. вновь выявленных случаев хронического гепатита C в России в год», — отметил он, представив данные на конец прошлого года.

Вместе с этим Чуланов указал, что пока в России доступность лечения гепатита C ещё невысока.

«Пока накапливается пул пациентов с хроническим гепатитом C. У нас есть прекрасные, высокоэффективные препараты для гепатита C, которые мы можем использовать, мы имеем всё необходимое, чтобы начать решать эту проблему», — отметил он.

В декабре 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за последние 15 лет снизилась заболеваемость острым гепатитом B в 16 раз.