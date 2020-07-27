Диетолог призвала уменьшить потребление соли

Диетолог Марият Мухина призвала уменьшить потребление соли.

«Я наблюдаю, человек садится в ресторане, даже не попробовав блюдо, начинает его досаливать. Это когда притупление вкусовых рецепторов к соли», — заявила она в беседе с kp.ru.

Как напомнила эксперт, повышенное потребление соли может привести к гипертонической болезни, атеросклерозу, другим сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Знаете, что при движении тоже выделяется серотонин, который является гормоном радости и практически заменяет удовольствие от еды. Нужно этими удовольствиями заменять пищевые удовольствия», — сказала Мухина.

По её словам, следует формировать здоровые привычки.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.