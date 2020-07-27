Диетолог рассказала о вредных продуктах для диабетиков

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Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые вредны для диабетиков.
Диетолог рассказала о вредных продуктах для диабетиков
  • Pixabay

«Проблема в том, что часто мы даже не подозреваем, что конкретный продукт может быть опасен. Например, диабетикам нельзя есть колбасы, сосиски, сардельки — в них часто добавляют крахмал, кроме того, они содержат много холестерина», — заявила она в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По её словам, нежелательно употреблять и соусы, поскольку они могут содержать много сахара и загустителей.

Как отметила эксперт, под запретом и трансжиры — например, в молочных продуктах.

«Нельзя есть сладкие фрукты и овощи. С овощами, кстати, немного сложнее — от сырой моркови или свёклы ничего страшного не случится, напротив, эти овощи очень полезны, но при варке меняется гликемический индекс, так что тот же диетический винегрет для диабетиков — табу», — сообщила Соломатина.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.

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