В Свердловской области завершили спасательные работы после наводнения

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Спасатели МЧС России завершили работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах в Свердловской области. Об этом информирует региональное ГУ МЧС.
В Свердловской области завершили спасательные работы после наводнения
  • РИА Новости

Отмечается, что спасатели оказывали помощь местным властям в течение семи дней, в том числе «разбирали завалы, производили откачку воды из подвалов и дворов, освобождали территории от мусора, повреждённых строений и деревьев, оказывали адресную помощь населению».

«Общими усилиями участников ликвидации последствий ЧС из зоны подтопления было вывезено 4 тыс. куб. м мусора, откачано 400 тыс. куб. м воды», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в Нижних Сергах из-за ливня затопило более 200 жилых домов.

Президент России Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧС.

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