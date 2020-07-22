В МЧС сообщили о ситуации с подтоплениями в городе Нижние Серги

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В Свердловской области жителям города Нижние Серги, пострадавшим от наводнения, оказывают адресную помощь по доставке бутилированной воды и продуктовых наборов.
В МЧС сообщили о ситуации с подтоплениями в городе Нижние Серги
  • РИА Новости
  • © Алексей Колчин

Об этом заявила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Наталья Зырянова журналистам. Трансляцию её выступления вёл местный портал E1.

«Идёт оказание адресной помощи населению по доставке бутилированной воды, продуктовых наборов», — заявила Зырянова.

Также в МЧС сообщили, что организована работа горячей линии. Кроме того, на месте работают психологи МЧС.

Ранее в Нижних Сергах из-за ливня затопило более 200 жилых домов, ведутся спасательные работы.

Президент России Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь на место ЧС.

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