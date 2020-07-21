В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Свердловской области

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В Свердловской области в городе Нижние Серги из-за ливня затопило более 200 жилых домов, ведутся спасательные работы.
В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Свердловской области
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

«Группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств задействована в ликвидации последствий подтопления в Нижних Сергах», — цитирует tagilcity.ru начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева.

По предварительной информации, в городе затопило 231 жилой дом, где в общей сложности проживают 550 человек.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с сайтом «Москва 24» дал прогноз повышения температуры в столице.

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