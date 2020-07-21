Зиничев по поручению Путина вылетел в Свердловскую область

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области и по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в городе Нижние Серги из-за ливня затопило более 200 жилых домов, ведутся спасательные работы.

В ликвидации последствий задействована группировка сил и средств в количестве 255 человек, 52 единиц техники, 19 плавсредств.

Также в Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после ливней, которые привели к подтоплениям в городе.

17 июля сообщалось, что ливень обрушился на Ростов-на-Дону. Это вызвало подтопления дорог, подземных переходов, были проблемы с движением транспорта.