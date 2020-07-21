В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после затопления части города из-за ливней
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- РИА Новости
«Организована проверка исполнения органами местного самоуправления обязанностей по устранению последствий из-за подтопления, соблюдения социальных прав граждан», — цитирует rostovgazeta.ru сообщение прокуратуры Ростовской области.
Власти города сообщили, что ливнёвки работают. Выпало слишком большое количество осадков.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье составят список потенциально опасных в условиях непогоды мест.