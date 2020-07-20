В Подмосковье составят список потенциально опасных в условиях непогоды мест

За месяц Подмосковье составит список потенциально опасных в условиях непогоды мест, в первую очередь участков дорог.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Он подчеркнул важность контроля ситуации на всех территориях: в регионе «беспрецедентно высокий уровень осадков». Мобилизованы все экстренные службы. На местах работают специалисты МЧС, ЖКХ, сотрудники дорожных служб и не только.

Воробьёв распорядился, чтобы зампред правительства Евгений Хромушин взял под свой контроль подготовку в течение месяца списка самых тревожных мест. Это в первую очередь участки дорог с высокой вероятностью опасных подтоплений.