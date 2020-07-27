Суд признал законным арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич на её арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом информирует ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил жалобу стороны защиты Лукашевич отклонить и оставил её под стражей на срок до 16 августа», — заявил судья.

В начале июля в МВД сообщили о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве.

6 июля замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности замглавы Минобрнауки.