Суд признал законным арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

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Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшей замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич на её арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом информирует ТАСС.
Суд признал законным арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич
  • РИА Новости

«Выслушав мнения сторон, суд постановил жалобу стороны защиты Лукашевич отклонить и оставил её под стражей на срок до 16 августа», — заявил судья.

В начале июля в МВД сообщили о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве.

6 июля замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности замглавы Минобрнауки.

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