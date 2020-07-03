Полиция возбудила дело о хищении у Минобрнауки более 40 млн рублей

В МВД сообщили о задержании высокопоставленного чиновника Минобрнауки и бизнесмена по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как отметили в полиции, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путём мошенничества.

По данным МВД, в 2016 году руководитель коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ «в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации».

При этом предприниматель не имела намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объёме, подчеркнула Волк.

«Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров», — добавила она.

В МВД отметили, что приёмку осуществлял «сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве».

«Таким образом, министерству был причинён ущерб в размере более 40 млн рублей», — рассказали в министерстве.

Оба фигуранта задержаны, расследование продолжается.