Полиция возбудила дело о хищении у Минобрнауки более 40 млн рублей
- РИА Новости
Как отметили в полиции, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путём мошенничества.
По данным МВД, в 2016 году руководитель коммерческой организации получила бюджетные средства и заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ «в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации».
При этом предприниматель не имела намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объёме, подчеркнула Волк.
«Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров», — добавила она.
В МВД отметили, что приёмку осуществлял «сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве».
«Таким образом, министерству был причинён ущерб в размере более 40 млн рублей», — рассказали в министерстве.
Оба фигуранта задержаны, расследование продолжается.