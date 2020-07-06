Суд арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич

Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», — зачитала решение судья Марина Сизинцева, её слова приводит ТАСС.

Как сообщил следователь, общий ущерб «составил более 50 млн рублей».

3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

После этого Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Лукашевич.