Суд арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич

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Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
Суд арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
  • РИА Новости

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», — зачитала решение судья Марина Сизинцева, её слова приводит ТАСС.

Как сообщил следователь, общий ущерб «составил более 50 млн рублей».

3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух человек, в том числе чиновника Минобрнауки, по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

После этого Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Лукашевич.

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