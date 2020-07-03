Суд получил ходатайство об аресте замминистра науки России
- © Руслан Кривобок
- РИА Новости
«Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России)», — заявили в суде.
Отмечается, что ходатайство об аресте подозреваемой будет рассмотрено в ближайшее время.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании высокопоставленного чиновника Минобрнауки и бизнесмена по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
В Минобрнауки заявили, что оказывают содействие в расследовании дела о хищении более 40 млн рублей у ведомства.