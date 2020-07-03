Суд получил ходатайство об аресте замминистра науки России

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Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте заместителя министра науки и высшего образования России Марины Лукашевич. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в суде.
Суд получил ходатайство об аресте замминистра науки России
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Лукашевич подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России)», — заявили в суде.

Отмечается, что ходатайство об аресте подозреваемой будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании высокопоставленного чиновника Минобрнауки и бизнесмена по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

В Минобрнауки заявили, что оказывают содействие в расследовании дела о хищении более 40 млн рублей у ведомства.

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