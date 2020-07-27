Вирусолог прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса

Вирусолог Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.

В беседе с Nation News он напомнил, что хронические заболевания, в том числе диабетические и сердечно-сосудистые, увеличивают риск.

«Когда китайцы сказали, что у них началась пандемия, диабетики оказались в группе риска по причине ослабленной дыхательной функции», — сказал Гинцбург.

Со своей стороны, главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин в беседе с URA.RU выразил мнение, что любое заболевание повышает риск смертности.

«Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания лёгких», — заявил он.

Ранее профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Пракаш Дидвания рассказал, что диабет сам по себе является фактором риска развития более тяжёлой формы COVID-19.