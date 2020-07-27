Дегтярёв поручил усилить работу по оптимизации расходов в регионе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.

Как уточняется на сайте правительства Хабаровского края, при этом каждый руководитель также будет нести персональную ответственность и за возврат средств в федеральный бюджет.

«Объект не сдан, хоть один рубль ушёл в федеральный бюджет — расстаёмся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов», — цитирует пресс-служба Дегтярёва.

Ранее Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона.

Также сообщалось, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.