В России за сутки от коронавируса вылечились 3079 пациентов
В России за сутки выздоровели от коронавируса 3079 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 603 329.
- © REUTERS/Tatyana Makeyeva
Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Накануне сообщалось о выздоровлении 3110 человек.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.
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