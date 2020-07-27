В России за сутки от коронавируса вылечились 3079 пациентов

В России за сутки выздоровели от коронавируса 3079 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 603 329.

Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о выздоровлении 3110 человек.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.