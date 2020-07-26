В России вылечились от коронавируса более 600 тысяч пациентов

В России за сутки выздоровели от коронавируса 3110 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 600 250.

Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о выздоровлении 8366 человек.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.