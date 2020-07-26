Эксперт дал рекомендации по потреблению соли

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин дал рекомендации по потреблению соли.

По его словам, в среднем россияне потребляют в день 12 граммов соли на человека при рекомендуемой ВОЗ норме 5 граммов. Такой же показатель и в рациональных нормах потребления различных продуктов, установленных Минздравом.

«И это максимум, которым следует ограничить суточное потребление соли. А лучше — снизить ещё», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметил Батурин, одним из главных источников соли, помимо колбасы, является хлеб — потребляя 300 граммов хлеба, человек уже получает около 5 граммов соли.

Много соли содержится и в домашней консервации.

По словам эксперта, избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров, трансизомеров может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.