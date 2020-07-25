В Росавиации рассказали о правилах перелёта для иностранцев

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Российские авиакомпании имеют право не допускать на борт самолёта иностранцев без медицинского документа с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом заявили в Росавиации.
В Росавиации рассказали о правилах перелёта для иностранцев
  • Reuters

«В частности, все иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-2019 (по решению авиакомпании-перевозчика)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Кроме того, российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Турции и Танзании, а также для подданных Великобритании.

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