В Росавиации рассказали о правилах перелёта для иностранцев

Российские авиакомпании имеют право не допускать на борт самолёта иностранцев без медицинского документа с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом заявили в Росавиации.

«В частности, все иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-2019 (по решению авиакомпании-перевозчика)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Кроме того, российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Турции и Танзании, а также для подданных Великобритании.