В Севастополе рассказали о дополнительных выплатах для медработников

В Севастополе рассказали о дополнительных выплатах для медицинских работников, принимающих участие в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Срок предоставления выплат продлевается по август включительно. Ранее было по июнь 2020 года», — заявил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Также расширен список тех, кому положены надбавки. В перечень добавлены медработники с высшим немедицинским образованием, к примеру, биологи.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки коронавирус выявили у 5811 человек в 84 регионах.