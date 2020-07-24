В Севастополе рассказали о дополнительных выплатах для медработников

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В Севастополе рассказали о дополнительных выплатах для медицинских работников, принимающих участие в борьбе с COVID-19.
В Севастополе рассказали о дополнительных выплатах для медработников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Срок предоставления выплат продлевается по август включительно. Ранее было по июнь 2020 года», — заявил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Также расширен список тех, кому положены надбавки. В перечень добавлены медработники с высшим немедицинским образованием, к примеру, биологи.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки коронавирус выявили у 5811 человек в 84 регионах.

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