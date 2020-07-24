Диетолог рассказала, как самостоятельно определить ожирение

Короткая ссылка
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как самостоятельно определить ожирение.
Диетолог рассказала, как самостоятельно определить ожирение
  • Pixabay

«Объём живота на уровне пупка у мужчин не должен превышать 94 см, у женщины — 80 см. Всё, что выше, относится к ожирению», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, об ожирении свидетельствует и складка кожи под лопаткой, если выступает из обхвата двумя пальцами.

Более надёжным способом Денисенко считает биоимпедансометрию — измерение состава тела на специальном приборе.

«Этот метод позволит выяснить истинное положение: количество жира, в том числе и внутреннего, мышц, активной клеточной массы, жидкости и так далее», — пояснила она.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с RT оценил уровень распространённости ожирения в регионах страны.

Диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить