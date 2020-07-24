Диетолог рассказала, как самостоятельно определить ожирение

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как самостоятельно определить ожирение.

«Объём живота на уровне пупка у мужчин не должен превышать 94 см, у женщины — 80 см. Всё, что выше, относится к ожирению», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, об ожирении свидетельствует и складка кожи под лопаткой, если выступает из обхвата двумя пальцами.

Более надёжным способом Денисенко считает биоимпедансометрию — измерение состава тела на специальном приборе.

«Этот метод позволит выяснить истинное положение: количество жира, в том числе и внутреннего, мышц, активной клеточной массы, жидкости и так далее», — пояснила она.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с RT оценил уровень распространённости ожирения в регионах страны.

Диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.