В Минздраве оценили статистику распространённости ожирения в России

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с RT оценил уровень распространённости ожирения в регионах страны.
В Минздраве оценили статистику распространённости ожирения в России
  • Pixabay

По словам специалиста, низкое число случаев ожирения на 100 тыс. населения в Приморском крае связано с особенностями питания в регионе.

«Там едят больше рыбы, едят больше морепродуктов, меньше жирных сортов. Мы что едим с вами? Свинину, колбасы, сосиски, сардельки — это всё высокожировые продукты», — пояснил он.

Что касается высокого уровня распространённости ожирения в Алтайском крае, это, по мнению Тутельяна, связано с тем, что жители данного региона едят больше продуктов с высоким содержанием жиров и мало занимаются спортом.

«Вы должны понимать, что ожирение связано с питанием, это везде одна и та же проблема. Это соответствие энергетической ценности рациона, калорийности нашим энерготратам. Поэтому нарушение питания, в первую очередь избыточное по калорийности питание, — это главная причина и главный вызов XXI века для всех развитых стран — и для нас в том числе», — считает диетолог.

Ранее были названы регионы России по уровню распространённости ожирения. Подробнее — в материале RT.

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