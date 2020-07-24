Пять поликлиник Москвы вернутся к плановому приёму пациентов

Власти Москвы рассказали о том, что пять поликлиник, перепрофилированных ранее под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, возвращаются к обычному режиму работы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в столице, передаёт «Москва 24».

«После того как в медицинских учреждениях будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, врачи начнут принимать плановых пациентов. Также весь персонал предварительно пройдёт тестирование на инфекцию», — рассказала Ракова.

В настоящее время в городе продолжают работать 11 КТ-центров для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщал ранее «Взгляд», руководитель пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань прокомментировала работу больниц и поликлиник в регионе.