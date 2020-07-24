Пять поликлиник Москвы вернутся к плановому приёму пациентов

Короткая ссылка
Власти Москвы рассказали о том, что пять поликлиник, перепрофилированных ранее под амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, возвращаются к обычному режиму работы.
Пять поликлиник Москвы вернутся к плановому приёму пациентов
  • ©mos.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в столице, передаёт «Москва 24».

«После того как в медицинских учреждениях будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, врачи начнут принимать плановых пациентов. Также весь персонал предварительно пройдёт тестирование на инфекцию», — рассказала Ракова.

В настоящее время в городе продолжают работать 11 КТ-центров для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщал ранее «Взгляд», руководитель пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань прокомментировала работу больниц и поликлиник в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить