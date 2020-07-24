Пять поликлиник Москвы вернутся к плановому приёму пациентов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в столице, передаёт «Москва 24».
«После того как в медицинских учреждениях будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, врачи начнут принимать плановых пациентов. Также весь персонал предварительно пройдёт тестирование на инфекцию», — рассказала Ракова.
В настоящее время в городе продолжают работать 11 КТ-центров для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.
Как сообщал ранее «Взгляд», руководитель пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань прокомментировала работу больниц и поликлиник в регионе.