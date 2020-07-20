Власти Камчатского края прокомментировали работу больниц и поликлиник
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
«На сегодняшний день в связи с эпидемиологической обстановкой в Камчатском крае и во избежание распространения COVID-19 оказание плановой медицинской помощи ограничено», — заявила она.
По её словам, региональный Минздрав и оперативный штаб готовятся к поэтапному восстановлению оказания медпомощи.
В настоящее время в медицинских учреждениях готовят стационарные отделения к плановому приёму.
«Первой к оказанию плановой медицинской помощи вернётся Камчатская гериатрическая больница после проведения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий», — уточнила Головань.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.