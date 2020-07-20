Власти Камчатского края прокомментировали работу больниц и поликлиник

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Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края Алла Головань прокомментировала работу больниц и поликлиник в регионе.
Власти Камчатского края прокомментировали работу больниц и поликлиник
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

«На сегодняшний день в связи с эпидемиологической обстановкой в Камчатском крае и во избежание распространения COVID-19 оказание плановой медицинской помощи ограничено», — заявила она.

По её словам, региональный Минздрав и оперативный штаб готовятся к поэтапному восстановлению оказания медпомощи.

В настоящее время в медицинских учреждениях готовят стационарные отделения к плановому приёму.

«Первой к оказанию плановой медицинской помощи вернётся Камчатская гериатрическая больница после проведения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий», — уточнила Головань.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом.

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