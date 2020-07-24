В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

В Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Режим продлён до 9 августа. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Сохраняется масочный режим.

Также стало известно, что в Кировской области продлены все действующие ограничительные меры до 31 июля. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.

В частности, по-прежнему под запретом работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек).

Ранее в Приморье рассказали о ситуации с COVID-19.