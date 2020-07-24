В Приморье рассказали о ситуации с COVID-19

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В Приморском крае продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией.
В Приморье рассказали о ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

За минувшие сутки выявлено 112 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии заболели 6060 человек.

Как сообщает vostokmedia.ru со ссылкой на приморское правительство, эпицентр заболеваемости в настоящее время находится во Владивостоке, где зафиксировано 75 новых случаев.

Глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала, что за сутки выздоровел 91 пациент, общее число выписанных — 4525 человек. 62 человека находятся в тяжёлом состоянии.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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