Более 50 московских скорых оснастят капнографами

В Москве 53 бригады скорой помощи в рамках пилотного проекта будут иметь в наличии капнографы — аппараты, позволяющие определить эффективность работы лёгких пациента, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Эти устройства — капнографы — позволят врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и, как следствие, быстрее начать терапию. Бригады скорой помощи, оснащённые новым оборудованием, будут направляться к пациентам с тяжёлой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например при тяжёлой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца», — цитирует «Москва 24» заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов, показатель выдыхаемого углекислого газа уже давно учитывается в ходе операций, а также рекомендован для использования в условиях реанимации.

«Теперь капнографы будут применять и в московской скорой помощи, прежде всего бригадами анестезиологии-реанимации», — отметил Плавунов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти готовы начать прививать население от коронавируса, как только вакцина появится.