Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
- РИА Новости
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 3 июля схиигумен был признан виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».
Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.
Позднее Сергий был оштрафован на 90 тыс. рублей за распространение недостоверной информации и на 18 тыс. — в рамках дела о возбуждении ненависти.