Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 3 июля схиигумен был признан виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии».

Епархия лишила его права проповедовать, однако он не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд лишил его сана.

Позднее Сергий был оштрафован на 90 тыс. рублей за распространение недостоверной информации и на 18 тыс. — в рамках дела о возбуждении ненависти.