Диетолог прокомментировала ситуацию с ожирением в России

Врач-диетолог Лидия Ионова прокомментировала ситуацию с ожирением в России.

«Это тренд, который во всём мире существует, распространение ожирения в связи с нашим образом жизни, в связи с тем, что происходит в пищевой промышленности. Мы едим значительно более рафинированные продукты, мы не едим цельные продукты», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, люди мало двигаются, у большинства совершенно сидячий образ жизни.

Как считает Ионова, на ситуацию повлияла и пандемия коронавируса, поскольку в течение долгого времени были очень ограничены возможности по физической активности.

«Был очень высокий уровень стресса у всех людей, была тревога, которую неосознанно люди заедали», — добавила диетолог.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с RT оценил уровень распространённости ожирения в регионах страны.

Диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.