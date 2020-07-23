Власти Москвы не намерены вновь вводить ограничения из-за коронавируса

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В Москве не планируют вводить повторные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, ситуация с COVID-19 в городе позитивно стабильная.
Власти Москвы не намерены вновь вводить ограничения из-за коронавируса
  • © Авилов Александр
  • АГН «Москва»

«Никаких карантинных мер с 15-го числа (сентября. — RT) или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин уточнил, что, несмотря на сложную ситуацию с COVID-19 в мире, обстановка с вирусом в Москве за последние две недели не ухудшилась, а значительно улучшилась.

Ранее сообщалось, что ещё 453 пациента выздоровели после коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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