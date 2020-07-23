Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определённые меры предосторожности соблюдать», — сказал он в интервью в эфире «России 24».

Ранее сообщалось, что ещё 453 пациента выздоровели после коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить