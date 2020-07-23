Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.

«Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определённые меры предосторожности соблюдать», — сказал он в интервью в эфире «России 24».

Ранее сообщалось, что ещё 453 пациента выздоровели после коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.