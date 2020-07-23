Ещё 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки после коронавируса выписаны ещё 1168 пациентов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.