Ещё 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве
- РИА Новости
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 392», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки после коронавируса выписаны ещё 1168 пациентов.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.