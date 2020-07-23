Более 40 артистов поздравят московских выпускников 24 июля

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Более 40 артистов 24 июля выйдут на сцену на Пушкинской набережной в рамках общегородского выпускного в Москве в «Парке Горького».

«Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность — поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм», — цитируют «Известия» представителей Департамента труда и социального развития Москвы.

В ночь с 24 на 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

На входе выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком. Выдадут бутилированную воду.

Ожидается выступление Полины Гагариной, Риты Дакоты, Iowa, Brother$, T-Killah, Олега Майами, видеопоздравления актрисы Лизы Арзамасовой, писателя Александра Цыпкина и других артистов и деятелей культуры и спорта.

В полночь состоится праздничный салют.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19 после открытия школ 1 сентября.

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