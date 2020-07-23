В России ещё 8277 человек вылечились от коронавируса

В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число россиян, выздоровевших после коронавируса, достигло 580 330. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8277 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 580 330», — говорится в сообщении штаба.

Накануне в России выписали 9669 вылечившихся от коронавируса.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о подготовке к завершению клинических испытаний вакцины от COVID-19 и выпуску её на определённых условиях.

Российский премьер Михаил Мишустин отметил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих других стран.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.