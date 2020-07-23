Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по коронавирусу

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Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций, касающихся коронавирусной инфекции COVID-19.
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по коронавирусу
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала препринтов по COVID-19 — COVID-19 Preprints. Цель нового портала — повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований», — говорится в заявлении.

Как указывает Роспотребнадзор, данный информационный ресурс позволит оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса.

Уточняется, что на портале могут размещать свои статьи на русском и английском языках как отечественные, так и зарубежные авторы, включая исследователей из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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